Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Подкат Макеева под Миранчука? Взрослеет, наверное, становится опытным»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение по поводу подката защитника красно-белых Евгения Макеева под хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 26-го тура РФПЛ.

    «Пусть лучше Евгений таким будет: не «хи-хи» и «ха-ха» ловит, а соперников. Взрослеет, наверное, становится опытным, вот и играть начинает жестко.

    Если серьезно, то я уверен, что Макеев ни в коем случае не хотел нанести Миранчуку травму. Он, как настоящий мужик, шел до конца на мяч. Да, стык получился жестким, но такое в футболе бывает. Тем более на повторе видно, что ноги он в последний момент поджал, старался их убрать», – заявил Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2016 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 мая 2016, 13:13

      ну это прямая красная...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Fae DDD > BAIv 6 мая 2016, 13:17

      +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 6 мая 2016, 12:32

      Где он там поджал? Мяч по земле стелился, а ноги были на уровне груди

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      ajoq > aimer1988 6 мая 2016, 14:18

      Правой ногой даже не коснулся. Левой - да, въехал

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11