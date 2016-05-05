Пепе: «При Бенитесе у меня не было шансов играть в основе «Реала»

Хорош защитник, но через годик, придет время Варана! И ты точно не будешь попадать в состав!
Защитник «Реала» Пепе дал понять, что не имел регулярной игровой практики в составе мадридцев под руководством бывшего наставника Рафаэля Бенитеса из-за своего возраста.
«Бенитес сразу сказал, что не рассчитывает на меня. Он предпочел сделать ставку на Рамоса и Варана. Думаю, это нормально, ведь они оба моложе меня. Конечно, мне было обидно, что у меня нет шансов играть, но я продолжал работать.
Когда ты усердно работаешь и полностью отдаешь себя любимому делу, то это никогда не остается незамеченным», – сказал Пепе.