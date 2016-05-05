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    Пепе: «При Бенитесе у меня не было шансов играть в основе «Реала»

    Защитник «Реала» Пепе дал понять, что не имел регулярной игровой практики в составе мадридцев под руководством бывшего наставника Рафаэля Бенитеса из-за своего возраста.

    «Бенитес сразу сказал, что не рассчитывает на меня. Он предпочел сделать ставку на Рамоса и Варана. Думаю, это нормально, ведь они оба моложе меня. Конечно, мне было обидно, что у меня нет шансов играть, но я продолжал работать.

    Когда ты усердно работаешь и полностью отдаешь себя любимому делу, то это никогда не остается незамеченным», – сказал Пепе.

    Источник: Cadena Cope

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    05.05.2016 12:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 5 мая 2016, 12:28

      Хорош защитник, но через годик, придет время Варана! И ты точно не будешь попадать в состав!

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