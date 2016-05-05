Лига Европы. «Ливерпуль» разгромил «Вильярреал», «Севилья» разобралась с «Шахтером»

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Ливерпуль» в родных стенах нанес разгромное поражение «Вильярреалу». Голами в составе красных отметились Даниэль Старридж и Адам Лаллана. Еще один мяч в собственные ворота отправил Бруно.

В другом поединке «Севилья» без видимых сложностей справилась с «Шахтером», забив три мяча. Дубль в составе команды Унаи Эмери оформил Кевин Гамейро, еще один гол на свой счет записал Мариано. В составе «горняков» точным ударом отметился Эдуардо.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи

Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0 (1:0) (первый матч 0:1)

Голы: 1:0 – Бруно (автогол), 7; 2:0 – Старридж, 63; 3:0 – Лаллана, 81.

Предупреждения: Клайн, 35 – Руис, 30; Сольдадо, 40; Суарес, 90+4.

Удаление: Руис, 71.

Севилья (Испания) – Шахтер (Украина) – 3:1 (1:1) (первый матч 2:2)

Голы: 1:0 – Гамейро, 9; 1:1 – Эдуардо, 44; 2:1 – Гамейро, 47; 3:1 – Мариано, 59.

Предупреждения: Банега, 30; Витоло, 87 – Марлос, 12; Ракицкий, 15; Кучер, 20; Срна, 48; Эдуардо, 61; Степаненко, 76; Исмаили, 90.