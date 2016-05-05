Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Ливерпуль» разгромил «Вильярреал», «Севилья» разобралась с «Шахтером»

Лига Европы. «Ливерпуль» разгромил «Вильярреал», «Севилья» разобралась с «Шахтером»

5 мая 2016, 23:55
17

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Ливерпуль» в родных стенах нанес разгромное поражение «Вильярреалу». Голами в составе красных отметились Даниэль Старридж и Адам Лаллана. Еще один мяч в собственные ворота отправил Бруно.

В другом поединке «Севилья» без видимых сложностей справилась с «Шахтером», забив три мяча. Дубль в составе команды Унаи Эмери оформил Кевин Гамейро, еще один гол на свой счет записал Мариано. В составе «горняков» точным ударом отметился Эдуардо.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи

Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0 (1:0) (первый матч 0:1)

Голы: 1:0 – Бруно (автогол), 7; 2:0 – Старридж, 63; 3:0 – Лаллана, 81.

Предупреждения: Клайн, 35 – Руис, 30; Сольдадо, 40; Суарес, 90+4.

Удаление: Руис, 71.

Севилья (Испания) – Шахтер (Украина) – 3:1 (1:1) (первый матч 2:2)

Голы: 1:0 – Гамейро, 9; 1:1 – Эдуардо, 44; 2:1 – Гамейро, 47; 3:1 – Мариано, 59.

Предупреждения: Банега, 30; Витоло, 87 – Марлос, 12; Ракицкий, 15; Кучер, 20; Срна, 48; Эдуардо, 61; Степаненко, 76; Исмаили, 90.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Ливерпуль Вильярреал Севилья Шахтер
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KELT88
1462437304
Эх бы выдал бы Ливерпуль, такой же матч как и с Боруссией))
Ответить
Диктор
1462438378
Болеем за Ливерпуль и Севилью.
Ответить
Ronaldinho R10
1462444498
Удачи Ливерпулю ! Ждем в финале!
Ответить
mig28
1462444746
За Ливерпуль! Хватит одного испанского финала!
Ответить
Axidan
1462470866
Шахтёр и Ливерпуль в финале!
Ответить
Capricorn
1462481868
Севилья сделает хеттрик!
Ответить
redarmy83
1462481928
Мда... 3 гола Ливерпуля , а счет 2:0. Бомбардир в своем стиле )
Ответить
iron_Savior
1462481980
Браво Севилья Севильтонсс!! Третий год подряд в финале ЛЕ . Эмери просто красавец !
Ответить
Denis SPb
1462483126
Ливерпуль - Севилья - очень достойный финал!!!! Вот это будет матч!!!
Ответить
dzhanavar
1462523486
Клоппу-удачи...
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
2
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
3
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
9
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+