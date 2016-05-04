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    «Кубань» официально объявила о назначении Осинькина

    Игорь Осинькин официально стал новым главным тренером «Кубани».

    «Руководством футбольного клуба «Кубань» принято решение о назначении на пост главного тренера команды Игоря Осинькина. В ходе собрания на учебно-тренировочной базе желто-зеленых нового наставника команде представил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка», – сказано в сообщении на сайте краснодарского клуба.

    Осинькин работает в «Кубани» с 2013 года, и на протяжении трех лет он возглавлял молодежную команду. В его тренерский штаб вошли Шалва Керашвили и Максим Фролкин.

    Источник: ФК «Кубань»

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    04.05.2016 19:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 мая 2016, 21:30

      в фнл кубань!!! тренеров непонятных меняют )))в фнл задача выйти!

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