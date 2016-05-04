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    Российский владелец «Лейрии» Толстиков задержан португальской полицией

    Президент и владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков задержан португальской полицией по делу о подделке документов, мошенничестве, отмыванию денег и связях с организованной преступностью.

    Как сообщает источник, на допрос в полицию был вызван ряд игроков команды. Правоохранители задавали вопросы об их зарплате и персонале клуба. Отмечается, что каждый допрос длился по 25-30 минут.

    Также правоохранительными органами Португалии были проведены обыски в офисах «Бенфики», «Спортинга» и «Браги», куда переходили футболисты «Лейрии». Среди заинтересовавших полицию трансферов оказался и переход 19-летнего воспитанника «Зенита» Томаса Рукаса в стан лиссабонских «львов».

    Источник: Fontanka.ru

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    04.05.2016 14:09
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