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Итоги Конкурса прогнозов: Mamarchello, Rembo1983, VVK13, Lexa_Lexa и russkiisergei стали победителями

4 мая 2016, 11:06
45

​Подведены итоги апрельского сезона Конкурса прогнозов, в котором приняли участие почти 5000 человек.

До первого дивизиона смогли дойти 69 игроков. Первое место за Mamarchello с результатом более 572 тысячи очков рейтинга и 1040 ставками. О секретах мастерства победителя апрельского сезона КП, мы надеемся, вы сможете прочитать в интервью. Mamarchello получает крутейшие беспроводные наушники iSport Freedom от Monster.

Rembo1983 также достается приз от Monster – наушники iSport Strive. VVK13 выигрывает футбольный мяч, а Lexa_Lexa и russkiisergei – наборы болельщика сборной России.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 12 мая. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Апрель».

Конкурс прогнозов: стартует майский сезон!

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (45)
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Aiur
1462353619
Молодцы поздравляю!
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diktatop
1462353662
Мои поздравления победителям
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talgatnurzhanov2006
1462353704
поздравляю ребят с выигрышем!!!
Ответить
ljrljr0505
1462353740
искренние поздравления победителям.
Ответить
Mamarchello
1462353765
Спасибо, Бомбардир. Конкурс отличный! Спасибо и respect всем игрокам)))) Удачи в новом сезоне;)
Ответить
Lexa_Lexa
1462355628
Спасибо, будем боротся за первое место
Ответить
alex kidn
1462363597
Все таки несправедливо это разделение на дивизионы. Сейчас за победу будут бороться только 69 человек
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1462365259
"О секретах мастерства победителя апрельского сезона КП, мы надеемся, вы сможете прочитать в интервью". Какие секреты, я вас умоляю? Доска Уиджи и гишпанский флаг в руки! Ну, а если серьезно, то поздравляю всех пятерых и завидую белой завистью)).
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samara94
1462375503
лучше бы сделали один дивизион и после каждого месяца обнуляли статистику,вот тогда было бы намного интереснее и честнее
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Raider26
1462377166
Поздравляю всех победителей !!!
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