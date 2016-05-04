Итоги Конкурса прогнозов: Mamarchello, Rembo1983, VVK13, Lexa_Lexa и russkiisergei стали победителями

​Подведены итоги апрельского сезона Конкурса прогнозов, в котором приняли участие почти 5000 человек.

До первого дивизиона смогли дойти 69 игроков. Первое место за Mamarchello с результатом более 572 тысячи очков рейтинга и 1040 ставками. О секретах мастерства победителя апрельского сезона КП, мы надеемся, вы сможете прочитать в интервью. Mamarchello получает крутейшие беспроводные наушники iSport Freedom от Monster.

Rembo1983 также достается приз от Monster – наушники iSport Strive. VVK13 выигрывает футбольный мяч, а Lexa_Lexa и russkiisergei – наборы болельщика сборной России.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 12 мая. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Апрель».

Конкурс прогнозов: стартует майский сезон!