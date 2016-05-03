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    Канчельскис: «Еще до зимы говорил о возможном чемпионстве «Лестера»

    Главный тренер «Соляриса» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от завоевания «Лестером» титула чемпиона Англии. Отметим, что данное чемпионство стало первым для клуба за всю историю.

    «Я рад чемпионству «Лестера». Работал с Клаудио Раньери - он хороший специалист. Все футболисты молодцы, они не снижали планку требований к себе на протяжении всего сезона. Еще зимой я говорил, что «лисы» могут стать чемпионами, даже раньше. Всегда бывает, что кто-то «выстреливает», чемпионат Англии знает пару таких примеров, и в России такое тоже было. «Лестер» победил абсолютно заслуженно», – сказал Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2016 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      Little town blues 5 мая 2016, 02:36

      Зимы 41, наверное. Немцы стояли под Москвой, но уже тогда я почувствовал в "лисах" потенциал.

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