Черчесов: «Победа в Кубке Польши – важное событие для меня»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от победы над «Лехом» в финальном матче Кубка Польши.

«Это важное событие для меня, мой первый трофей. Спорт подразумевает завоевание титулов. Если быть откровенным, наш тренерский штаб не давил на команду, не требовал обязательно выиграть трофей. Если бы мы сказали, что победить нужно любой ценой, то ничего хорошего не вышло бы. Команда готовилась к встрече с «Лехом», как обычно, но при этом понимала, насколько важно взять верх над соперником в финале.

Мы смогли заставить «Лех» играть по нашим правилам. Кстати, за полтора месяца мы встречались с клубом из Познани в третий раз. «Лех» – действующий чемпион Польши, хорошая команда. Сложно выиграть у такого соперника три матча подряд, но мы это сделали. Спасибо ребятам, они молодцы. Вдвойне приятно, что победили принципиального соперника», – отметил Черчесов.