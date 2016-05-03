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    Ханданович не уверен в своем будущем в «Интере»

    Вратарь «Интера» Самир Ханданович не стал раскрывать карты относительно своего будущего.

    «Останусь ли я в «Интере"? В футболе никогда нельзя быть уверенным в чем-то наверняка. Но на данный момент могу сказать, что у меня есть действующее соглашение с клубом», – сказал Ханданович.

    Известно, что в услугах 33-летнего вратаря заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в январе Ханданович продлил контракт с «Интером» до 2019 года. По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    03.05.2016 10:55
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