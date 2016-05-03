«Лестер» получит 190 миллионов за победу в Премьер-лиге

«Лестер Сити» получит около 190 миллионов евро благодаря победе в английской Премьер-лиге, сообщает Repucom. В эту сумму входят призовые за победу в Премьер-лиге, доходы от участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а также прибыль от повышения интереса болельщиков во всем мире к клубу. Сумма может быть увеличена за счет новых спонсорских контрактов.

Напомним, что после ничейного результата в матче 36-го тура Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2), «Лестер» досрочно стал чемпионом.