Лига чемпионов. «Реал» вышел в финал благодаря голу Фернандо в свои ворота

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в двух играх команд отправил в свои ворота полузащитник манкунианцев Фернандо.
В финале «Реал» сыграет с «Атлетико, решающий матч состоится в 28 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответные матчи
Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Фернандо (в свои ворота), 20.
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Иско (Хамес Родригес, 66), Роналду, Хесе (Лукас, 55), Бэйл.
Манчестер Сити: Харт, Клиши, Отаменди, Компани (Мангала, 10), Санья, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Туре (Стерлинг, 60), Навас (Ихеначо, 68), Агуэро.
Предупреждения: Санья, 24; Де Брюйне, 30; Фернандо, 70; Лукас, 81; Отаменди, 90+2.
Судья: Дамир Скомина.
Бавария (Мюнхен) – Атлетико (Мадрид) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Алонсо, 31; 1:1 – Гризманн, 53; 2:1 – Левандовски, 74.
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо, Видаль, Коста (Коман, 73), Рибери, Мюллер, Левандовски.
Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке (Савич, 90), Фернандес (Феррейра-Карраско, 46), Гризманн (Тейе, 82), Торрес.
Предупреждения: Мартинес, 84 – Хименес, 33.
Судья: Чунейт Чакир.
Первый матч – 0:1