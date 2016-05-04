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  • Лига чемпионов. «Реал» вышел в финал благодаря голу Фернандо в свои ворота

Лига чемпионов. «Реал» вышел в финал благодаря голу Фернандо в свои ворота

4 мая 2016, 23:38
92

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в двух играх команд отправил в свои ворота полузащитник манкунианцев Фернандо.

В финале «Реал» сыграет с «Атлетико, решающий матч состоится в 28 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответные матчи

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Фернандо (в свои ворота), 20.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Иско (Хамес Родригес, 66), Роналду, Хесе (Лукас, 55), Бэйл.

Манчестер Сити: Харт, Клиши, Отаменди, Компани (Мангала, 10), Санья, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Туре (Стерлинг, 60), Навас (Ихеначо, 68), Агуэро.

Предупреждения: Санья, 24; Де Брюйне, 30; Фернандо, 70; Лукас, 81; Отаменди, 90+2.

Судья: Дамир Скомина.

Бавария (Мюнхен) – Атлетико (Мадрид) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алонсо, 31; 1:1 – Гризманн, 53; 2:1 – Левандовски, 74.

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо, Видаль, Коста (Коман, 73), Рибери, Мюллер, Левандовски.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке (Савич, 90), Фернандес (Феррейра-Карраско, 46), Гризманн (Тейе, 82), Торрес.

Предупреждения: Мартинес, 84 Хименес, 33.

Судья: Чунейт Чакир.

Первый матч – 0:1

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Атлетико Реал Манчестер Сити
Комментарии (92)
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15426378s
1462258160
Бавария без тени сомнения , победит.
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iron_Savior
1462309094
СРАНЫЙ АВТОБУС, ЧТОБ ВАМ В ФИНАЛЕ ПРОВАЛИТЬСЯ КОЗЛЫ ДРАННЫЕ
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iron_Savior
1462309159
Отвратительный антифутбол Атлетико, судья, защитавший гол из оффсайда и поставивший левый пенальти за метр до штрафной площади, мерзкий и не выдержанный Симеоне, подлые игроки Атлетико, отбрасывающие мячи и тянущие время, как суки. Таким был этот полуфинал
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iron_Savior
1462309350
Знаете, всегда с уважением относился к Атлетико, но сегодня они играли ужасно, Просто труслива сидели в обороне , это не футбол а дно, липовый пенку дал судья, но и это не сработало, Если и должен какой клуб поднять кубок над головой то это Реал, игра Атлетико это не игра Чемпионов, Я любил, люблю и буду любить этот клуб, Мюнхен ты навсегда в моем сердце ❤❤❤хороших клубов клубов много, но лучший один и это Бавария ❤❤❤❤ я горд что фанат Баварии !!!
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Luis Figo
1462309402
не надо ныть после игры, если Бавария такая сильная команда она должна забивать с игры и должна побеждать!!! Должна сносить автобус каким бы он не был!!! Просто ей не повезло как и моей команде Барселоне!!!
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reg57
1462356941
Атлетико КРАСАВЦЫ!!! Болеем МС
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ari-_uri_94
1462394433
Да чтоб Атлетико вас в финале разорвали сволочи
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ЖОРРО
1462394533
Браво Реал и Зидан!!!!Осталось второй раз подряд обыграть крепкий Атлетико в финале!)))
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Djoni666
1462394891
Атлетико разорвёт реал приятного просмотра!
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iron_Savior
1462395084
Итог : вчерашней БИТВЕ и в подметки не годится; Сити полное дно, как так вообще можно играть я не понимаю, даже бежать в перед не хотели, Реал и ЗИЗУ с абсолютной и заслуженной победой!!! Нас ждет ещё одно СУПЕР-ДЕРБИ !!!
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