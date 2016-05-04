Лига чемпионов. «Реал» вышел в финал благодаря голу Фернандо в свои ворота

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в двух играх команд отправил в свои ворота полузащитник манкунианцев Фернандо.

В финале «Реал» сыграет с «Атлетико, решающий матч состоится в 28 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответные матчи

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Фернандо (в свои ворота), 20.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Иско (Хамес Родригес, 66), Роналду, Хесе (Лукас, 55), Бэйл.

Манчестер Сити: Харт, Клиши, Отаменди, Компани (Мангала, 10), Санья, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Туре (Стерлинг, 60), Навас (Ихеначо, 68), Агуэро.

Предупреждения: Санья, 24; Де Брюйне, 30; Фернандо, 70; Лукас, 81; Отаменди, 90+2.

Судья: Дамир Скомина.

Бавария (Мюнхен) – Атлетико (Мадрид) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алонсо, 31; 1:1 – Гризманн, 53; 2:1 – Левандовски, 74.

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо, Видаль, Коста (Коман, 73), Рибери, Мюллер, Левандовски.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке (Савич, 90), Фернандес (Феррейра-Карраско, 46), Гризманн (Тейе, 82), Торрес.

Предупреждения: Мартинес, 84 – Хименес, 33.

Судья: Чунейт Чакир.

Первый матч – 0:1