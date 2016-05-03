Торрес: «Атлетико» идеально подходит для меня»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес рассчитывает остаться в мадридском клубе после завершения арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Милану».

«Я очень благодарен тем людям, которые способствовали моему возвращению в «Атлетико». Я очень нуждался в этом. И «Атлетико» идеально подходит для меня.

Все наши игроки и сотрудники клуба идеальны для того, чтобы победить «Баварию» и выйти в финал Лиги чемпионов. Вместе мы можем бороться с лучшими командами и входим в их число», – заявил Торрес.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая, в 21:45 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:1.