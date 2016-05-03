Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лацио» не будет продлевать контракт с Клозе

    Нападающий «Лацио» Мирослав Клозе по окончании текущего сезона покинет римский клуб. Руководство клуба не готово продлевать соглашение с 37-летним немцем. Сам контракт рассчитан до середины 2016 года. В «Лацио» Клозе провел пять последних сезонов.

    Недавно появилась информация, что немец переберется через океан. Им интересует клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.

    В нынешнем сезоне Клозе сыграл 22 матча в Серии А, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 06:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11