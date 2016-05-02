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    Карпин: «Что значит «во второй лиге»? Еще посмотрим, где мы останемся»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после поражения команды в матче 34-го тура ФНЛ против «Факела» (0:2). Этот результат лишил подопечных Карпина шансов остаться в ФНЛ.

    – Впечатления, как ни странно, очень хорошие. Поздравляю ребят с этой игрой. Одна команда играла, создавала моменты, другая в штрафную зашла один раз, забила гол в первом тайме. Во втором то же самое. Это футбол. Если бы мы играли всегда так, как сегодня, были бы не на том месте, где сейчас находимся.

    – Чего не хватило вашим нападающим?

    – Исполнительского мастерства. В том числе в эпизоде с пенальти. Если бы забили, могли бы выиграть.

    – Остаететесь в Армавире во второй лиге?

    – Что значит «во второй лиге»? Посмотрим еще, где мы останемся.

    – Если бы нынешний состав был у вас с начала чемпионата, за какие места бы «Торпедо» боролось?

    – За средние. Это средняя, хорошая, добротная команда, – сказал Карпин.

    Источник: ФК «Факел»

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    02.05.2016 22:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 10 мая 2016, 16:41

      Феерический дол*оеб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 3 мая 2016, 08:48

      Тренер из него никакущий, даже в низшей лиге ничего не может)))

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 мая 2016, 08:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Валера!!! Место в зеньке освобождается!!!! Давай туда!!!

      -4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 мая 2016, 22:36

      он вообще понимает что он, где он и что вообще происходит...

      2
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