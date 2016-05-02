Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Торпедо» Ар: «Карпин не уволен, я не застрелился, в Белоруссию мы не переезжаем»

    Президент армавирского «Торпедо» Валентин Климко заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин не будет уволен в этом сезоне. Напомним, сегодня «Торпедо» лишилось шансов сохранить прописку в ФНЛ.

    «Сразу могу сказать: никакого скандала не будет, Карпин не уволен, «Армавир» не разорился, президент не застрелился. У нас идет чемпионат, все будем решать после сезона. Могу сказать, что в следующем сезоне мы будем играть в чемпионате России. В Белоруссию мы не переезжаем», – сказал Климко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11