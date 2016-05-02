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    Кокорин: «Первый кубок, да еще и гол. Спасибо Халку»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился эмоциями после победы в финале Кубка России над ЦСКА (4:1).

    – Все довольны, все рады. У нас много позитивных эмоций, но все они останутся здесь. Завтра мы уже будем готовиться к следующему матчу чемпионата.

    – У вас двойной праздник. Вы же еще гол забили.

    – Да, первый кубок, да еще в новой команде, да еще и гол… Очень доволен. Спасибо Халку – не пожадничал. Хотя сначала мне показалось, что сильно. Я даже испугался немного. А потом уже забить было делом техники.

    – Кубок тяжелый?

    – Да, очень. Во всех смыслах, – сказал нападающий.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.05.2016 20:18
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