Станкович уверен, что Симеоне в ближайшем будущем возглавит «Интер»

Тренер «Интера» Деян Станкович дал понять, что нынешний наставник «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить итальянский клуб. Напомним, что аргентинский специалист выступал за команду из Милана с 1997 по 1999 год.

«Меня часто спрашивают о возвращении Симеоне. Уверен, он станет главным тренером нашего клуба в ближайшее время, но это точно будет не завтра и даже не в следующем сезоне, поскольку командой на данный момент руководит Роберто Манчини«, – сказал Станкович.