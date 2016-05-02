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    Станкович уверен, что Симеоне в ближайшем будущем возглавит «Интер»

    Тренер «Интера» Деян Станкович дал понять, что нынешний наставник «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить итальянский клуб. Напомним, что аргентинский специалист выступал за команду из Милана с 1997 по 1999 год.

    «Меня часто спрашивают о возвращении Симеоне. Уверен, он станет главным тренером нашего клуба в ближайшее время, но это точно будет не завтра и даже не в следующем сезоне, поскольку командой на данный момент руководит Роберто Манчини«, – сказал Станкович.

    Источник: Sport Mediaset

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    02.05.2016 11:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 2 мая 2016, 11:16

      СИМЕОНЕ УЖЕ СУЛИЛИ ТРЕНЕРСТВО ЧЕЛСИ!!!????

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