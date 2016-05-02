Мутари: «Анжи» нельзя опускать руки, впереди еще четыре матча»

Полузащитник «Анжи» Амаду Мутари подвел итоги гостевого матча 26-го тура чемпионата России, в котором махачкалинская команда потерпела крупное поражение от «Краснодара».

«Поначалу удавалось держаться, в первом тайме мы выстояли, но после первого гола нам стало уже тяжелее. Потом мы пропустили второй и третий. Нам приходилось действительно тяжело в эти минуты. Поверьте, мы очень старались.

Несмотря на это поражение, мы постараемся сохранять присутствие духа и вынести из этого хоть какой-то позитив. Главный тренер проанализирует игру, сделает выводы, и мы постараемся исправить наши ошибки. Нам нельзя опускать руки, у нас впереди еще четыре матча», – отметил Амаду.