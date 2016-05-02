Симоне Индзаги: «Лацио» способен противостоять любому сопернику»

Главный тренер«Лацио» Симоне Индзаги остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 36-го тура чемпионата Италии с «Интером».

«Мы на протяжении целой недели готовились к этому поединку, поэтому я горжусь игрой своих футболистов. Команда продемонстрировала высокий командный дух и заслуженно одержала победу. В нашем составе было пять игроков, игравших с повреждениями, но никто из них и не думал просить о замене.

Считаю, что сегодняшний «Лацио» способен противостоять любому сопернику», – отметил Индзаги.