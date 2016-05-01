Сафонов: «Думаю, для «Анжи» в конце чемпионата ничего не изменится»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 26-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Анжи» победу со счетом 2:0 одержат краснодарцы.

«Анжи» в этом сезоне самая невыразительная команда. Думаю, в конце чемпионата ничего и не изменится. «Краснодар» сейчас не упускает ни одной возможности. Тем более что Смолов забивает почти в каждом матче», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 26-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».