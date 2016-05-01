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    Владелец «Лиона»: «Приятно осознавать, что в нашем матче с «Монако» решится судьба титула, ведь Катар – не часть Франции»

    Владелец «Лиона» Жан-Мишель Оляс, говоря о перспективах своей команды в текущем розыгрыше французской Лиги 1, намеренно опустил факт того, что «ПСЖ» уже завоевал золотые медали чемпионата, иронично заметив, что Катар не является частью Франции.

    «Приятно думать о том, что через неделю нас ждет решающий матч в борьбе за чемпионство, ведь Катар – не часть Франции. Победа в этой встрече принесет одной из команд огромное удовольствие», – цитирует Оляса 20minutes.fr.

    Напомним, что «ПСЖ» принадлежит инвесторам из Катара. Команда уже обеспечила себе победу в Лиге 1, набрав 89 очков. Вторую строчку между собой делят «Лион» и «Монако», набравшие по 62 балла, которым предстоит очная встреча в рамках 37-го тура чемпионата спустя неделю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 12:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 мая 2016, 14:39

      Типа Монако-часть Франции

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