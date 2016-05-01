Тухель разочарован свистом болельщиков «Боруссии» в адрес Хуммельса

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель остался разочарован поведением болельщиков в матче 32-го тура чемпионата Германии c «Вольфсбургом». Напомним, что фанаты освистывали капитана «шмелей» Матса Хуммельса за то, что тот решил перебраться в «Баварию».

«Не ожидал, что наши болельщики станут выражать недовольство его решением. Фанаты свистели всякий раз, когда Матс был с мячом. Ощущал двоякие эмоции на стадионе в этот день.

Мы остаемся дружны, несмотря на произошедшее на трибунах. Игроки команды взаимодействуют с Хуммельсом так, как и прежде», – отметил Тухель.