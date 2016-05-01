Пике: «Победа в Примере уже близка, нужно лишь сделать последние шаги»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», в котором каталонская команда одержала победу над своим соперником со счетом 2:0.

«Противник демонстрировал организованную игру в обороне, и нам нужно было играть быстро в нападении, но чересчур сухое поле мешало проводить нам атаки так, как мы умеем.

В оставшихся встречах мы будем играть против команд, которые ведут борьбу за выживание, поэтому будет непросто. Нужно подойти к этим играм предельно сконцентрированными. Победа в Примере уже близка, нужно лишь сделать последние шаги для завоевания трофея», – сказал Пике.