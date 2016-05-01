Энрике: «Посвящаю победу Манелу Вику»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике посвятил победу каталонцев в матче 36-го тура Примеры против «Бетиса» Манелу Вику – диктору «Камп Ноу», который скончался в возрасте 78 лет. Вик был диктором стадиона «Барселоны» на протяжении 60 лет.

«Я хочу посвятить победу Манелу Вику, который вчера покинул нас», – сказал Энрике.

Также наставник прокомментировал саму игру.

«Поле было действительно сухим, и это было хуже для «Бетиса»: в ситуации со второй желтой карточкой защитник мог бы добраться до мяча.

Нас не волнует, что мы играем свои матчи после «Атлетико» и «Реала». Мы фокусируемся на своей работе и не ждем от соперников потерь очков».