Кирьяков: «В разговоре о «Динамо» из моих слов снова звучит слово «грустно»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков оценил игру бело-голубых в матче 26-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

– В игре «Динамо» вы не увидели каких-то подвижек, все по-прежнему?

– Все по-прежнему. Мало мысли, мало активности в атаке. Немного наладилась игра в обороне. Но тут стоит отметить, что «Амкар» особых усилий не предпринимал, играл не так агрессивно. Была бы на месте «Амкара» более классная команда – появились бы проблемы. Ну а чтобы выигрывать, надо рисковать, создавать моменты, играть активно, больше идти в обводку на флангах, чего мы почти не видим. Плюс исполнительское мастерство подводит в моментах, где надо отдать точную проникающую передачу. То ли скованны игроки из-за турнирного положения, то ли какие-то другие моменты влияют... В общем, из моих слов в очередной раз звучит слово «грустно».