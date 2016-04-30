Зидан: «Сегодняшний матч подтвердил, что все игроки важны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход матча 36-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Мы должны были забивать еще в первом тайме, но команда до конца сражалась против очень хорошего соперника.

Сегодняшняя встреча подтвердила, что важен каждый игрок. Тренеру важно иметь в своем распоряжении 20 человек, которые могут играть, ведь у нас матчи каждые три дня.

Наша судьба Ла Лиге зависит от других команд, но самое главное – побеждать вне зависимости ни от чего.

Теперь нужно подумать о хорошем отдыхе и матче в среду», – сказал Зидан.