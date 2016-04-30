Санчес, Видаль и Браво – в расширенном составе сборной Чили на Кубок Америки-2016

Сборная Чили определилась с расширенным составом на Кубок Америки-2016, информирует anfp.cl. Отметим присутствие в заявке голкипера «Барселоны» Клаудио Браво, хавбека «Баварии» Артуро Видаля и форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Полный список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Браво («Барселона»), Эррера («Универсидад де Чили»), Тоселли («Универсидад Католика»), Гарсес («Коло Коло»).

Защитники: Хара («Универсидад де Чили»), Кампос («Палестино»), Исла («Марсель»), Роко («Эспаньол»), Мена («Сантос»), П. Диас («Сан-Лоренсо»), Лихновски («Спортинг» Хихон), Альборнос («Ганновер»), Вильчес («Атлетико Паранаэнсе»).

Полузащитники: Павес («Коло Коло»), Медель («Интер»), Видаль («Бавария»), Фуэнзалида («Универсидад Католика»), М. Фернандес («Фиорентина»), Арангис («Байер»), Менезес («Веракрус»), Орельяна, П. Эрнандес, М. Диас (все — «Сельта»), Пулгар («Болонья»), Сильва («Хагуарес Чьяпас»), Итурра («Райо Вальекано»), Гутьеррес («Твенте»), Рабельо («Сантос Лагуна»), Пуч («ЛДУ Кито»).

Нападающие: Санчес («Арсенал»), Э. Варгас («Хоффенхайм»), Кастильо («Универсидад Католика»), Х. Варгас («Универсидад Католика»), Пинилья («Аталанта»), Ларрондо («Росарио Сентраль»), Энрикес («Динамо» Загреб), Марк Гонсалес («Спорт Ресифи»), Боладос («Депортес Антофагаста»), Вальдес («Аудакс Итальяно»).