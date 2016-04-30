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  • Санчес, Видаль и Браво – в расширенном составе сборной Чили на Кубок Америки-2016

Санчес, Видаль и Браво – в расширенном составе сборной Чили на Кубок Америки-2016

30 апреля 2016, 15:31
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Сборная Чили определилась с расширенным составом на Кубок Америки-2016, информирует anfp.cl. Отметим присутствие в заявке голкипера «Барселоны» Клаудио Браво, хавбека «Баварии» Артуро Видаля и форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Полный список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Браво («Барселона»), Эррера («Универсидад де Чили»), Тоселли («Универсидад Католика»), Гарсес («Коло Коло»).

Защитники: Хара («Универсидад де Чили»), Кампос («Палестино»), Исла («Марсель»), Роко («Эспаньол»), Мена («Сантос»), П. Диас («Сан-Лоренсо»), Лихновски («Спортинг» Хихон), Альборнос («Ганновер»), Вильчес («Атлетико Паранаэнсе»).

Полузащитники: Павес («Коло Коло»), Медель («Интер»), Видаль («Бавария»), Фуэнзалида («Универсидад Католика»), М. Фернандес («Фиорентина»), Арангис («Байер»), Менезес («Веракрус»), Орельяна, П. Эрнандес, М. Диас (все — «Сельта»), Пулгар («Болонья»), Сильва («Хагуарес Чьяпас»), Итурра («Райо Вальекано»), Гутьеррес («Твенте»), Рабельо («Сантос Лагуна»), Пуч («ЛДУ Кито»).

Нападающие: Санчес («Арсенал»), Э. Варгас («Хоффенхайм»), Кастильо («Универсидад Католика»), Х. Варгас («Универсидад Католика»), Пинилья («Аталанта»), Ларрондо («Росарио Сентраль»), Энрикес («Динамо» Загреб), Марк Гонсалес («Спорт Ресифи»), Боладос («Депортес Антофагаста»), Вальдес («Аудакс Итальяно»).

Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Чили Барселона Арсенал Бавария Видаль Артуро Санчес Алексис Браво Клаудио
Комментарии (1)
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kykyi
1462019977
Круто, если такие "зубры" попадают только в расширенный список, нам бы их проблемы.
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