Данни поддержит «Зенит» на финале Кубка России

Капитан «Зенита» Данни, вероятно, отправится наряду с остальными игроками команды в Казань, где второго мая петербуржцам предстоит провести финальный матч Кубка России против ЦСКА. Травмированный португалец выразил желание поддержать сине-бело-голубых в столь важном поединке.

Напомним, хавбек получил повреждение в поединке 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2). Диагноз – разрыв передней крестообразной связки колена. На восстановление игрока понадобится не менее восьми месяцев.

Стоит отметить, что Данни также поддерживал «Зенит» с бровки в игре 26-го тура чемпионата России с «Кубанью».