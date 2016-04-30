Раньери: «История «Лестера» случается раз в 50 лет»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился размышлениями о возможном чемпионстве. Напомним, «Лестер» может оформить титул в воскресенье в случае победы над «Манчестер Юнайтед».

«Маленькая и небогатая команда может стать лучшей – такое в футболе происходит раз в 50 лет. В этом году обстоятельства сложились особенным образом: большие клубы были нестабильны, а обычные хорошо выступали на протяжении всего сезона.

Сейчас есть реальный шанс выиграть титул, а в следующем сезоне его может и не быть. Это уникальный случай.

В следующем сезоне «Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал» будут на вершине, но мы боремся. Я прагматичный человек и понимаю, что нам нужны еще три очка», – сказал Раньери.