Ван Гаал: «Мы не можем позволить «Лестеру» стать чемпионом на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями от матча 36-го тура АПЛ против «Лестера». В случае победы в этой игре подопечные Раньери обеспечат себе чемпионство.

«Мы должны обыграть «Лестер», потому что мы все еще боремся за высокие места. Мы не можем позволить им стать чемпионами на «Олд Траффорд». Думаю, они все равно возьмут титул неделю спустя, так что мы не испортим им вечернику, а просто немного отложим ее.

Обыгрывать команды Раньери всегда было тяжело. Он очень хорошо организовывает игру», – сказал ван Гаал.

Также наставник заявил, что в составе «МЮ» нет новых травмированных игроков, а восстановление Люка Шоу проходит «очень хорошо».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» состоится в воскресенье, 1 мая. Начало – в 16:05 по московскому времени.