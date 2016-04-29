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  • Ван Гаал: «Мы не можем позволить «Лестеру» стать чемпионом на «Олд Траффорд»

Ван Гаал: «Мы не можем позволить «Лестеру» стать чемпионом на «Олд Траффорд»

29 апреля 2016, 19:00
15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями от матча 36-го тура АПЛ против «Лестера». В случае победы в этой игре подопечные Раньери обеспечат себе чемпионство.

«Мы должны обыграть «Лестер», потому что мы все еще боремся за высокие места. Мы не можем позволить им стать чемпионами на «Олд Траффорд». Думаю, они все равно возьмут титул неделю спустя, так что мы не испортим им вечернику, а просто немного отложим ее.

Обыгрывать команды Раньери всегда было тяжело. Он очень хорошо организовывает игру», – сказал ван Гаал.

Также наставник заявил, что в составе «МЮ» нет новых травмированных игроков, а восстановление Люка Шоу проходит «очень хорошо».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» состоится в воскресенье, 1 мая. Начало – в 16:05 по московскому времени.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лестер ван Гаал Луи
Комментарии (15)
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АртурZaСМ
1461947256
Раз Ван Гаал так говорит, значит Лестер станет чемпионом на Олд Траффорд... Тут как с женщинами. Выслушай и сделай все наоборот. Так и тут выслушай , что говорит Ван Гаал и все будет ровно наоборот...
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ari-_uri_94
1461950201
Вот и я подумал кто будет спрашивать его? Вот возьмут три или четыре гола в сухую и сиди говори о чем хочешь
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B_A_IV
1461950653
надо ван гал, есть такое слово НАДО
Ответить
kykyi
1461951235
Так держать, МЮ.
Ответить
АлёшкА91
1461956067
лестер выиграет
Ответить
джон базелон
1461956830
А у кто тебя спрашивать будет?Накажет Лестер вас.Беззребетные команды(нынешний МЮ)не добиваются успехов!
Ответить
AZ
1461964692
Все равно Челси обыграет Тоттенхэм... Если и отложут вечеринку МЮ, то только на один день
Ответить
lex_ex
1461967623
было бы прикольно :)
Ответить
TY13R
1462002952
1-0 будет победа МЮ
Ответить
dolf666
1462016253
первый круг был 1:1, сейчас МЮ лучше и сильнее, Лестер конечно творит историю, красавцы, но думаю завтра им дьяволы будут не по зубам.
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