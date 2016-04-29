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    Ринат Билялетдинов отказался от работы в «Торпедо»

    Российский специалист Ринат Билялетдинов отказался возглавлять московское «Торпедо». Об этом сообщил президент «автозаводцев» Александр Тукманов.

    «Да, Билялетдинов отказался от предложения. У него другие планы. Это объяснимо. В ближайшей встрече исполнять обязанности будет Борис Игнатьев.

    Кандидатов остается несколько. Среди них и Виктор Булатов. Понимаете, не хочется приглашать людей, которые рассматривают клуб как промежуточный вариант. Хочется, чтобы специалист связал себя с клубом на долгие годы. И, конечно, чтобы смог достучаться до ребят, зажечь их», – сказал Тукманов.

    Источник: ТАСС

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    29.04.2016 16:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 29 апреля 2016, 20:59

      а что в торпедо деньги появились ????*

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 18:33

      Какое на фиг тарпеда, виликий спец.аналист в рубинь имеет планы...

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