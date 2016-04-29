«Барселона» готова отпустить Бускетса в «ПСЖ» за 175 миллионов

«Барселона» ответила на предложение «ПСЖ» о покупке полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса. Каталонский клуб не собирается отпускать одного из ключевых игроков команды меньше, чем за 175 миллионов евро. Напомним, что парижане предлагали за футболиста 100 миллионов.

Хавбек сборной Испании недоволен тем, что руководство «Барселоны» затягивает вопрос с продлением нового контракта, согласно которому он должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Бускетса составляет 55 миллионов. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 32 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.