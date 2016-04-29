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  • «Барселона» готова отпустить Бускетса в «ПСЖ» за 175 миллионов

«Барселона» готова отпустить Бускетса в «ПСЖ» за 175 миллионов

29 апреля 2016, 12:30
15

«Барселона» ответила на предложение «ПСЖ» о покупке полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса. Каталонский клуб не собирается отпускать одного из ключевых игроков команды меньше, чем за 175 миллионов евро. Напомним, что парижане предлагали за футболиста 100 миллионов.

Хавбек сборной Испании недоволен тем, что руководство «Барселоны» затягивает вопрос с продлением нового контракта, согласно которому он должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Бускетса составляет 55 миллионов. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 32 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Бускетс Серхио
Комментарии (15)
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Protosser
1461922709
Не может быть его стоимость 55 млн. Он стоит того, что предлагает ПСЖ. Но понятно желание руководства Барсы сохранить его.
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Lexa_Lexa
1461923614
За такие бабки можно и отпустить
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mauxa
1461926016
вот так да.. А вы Роналду, Неймар. Бэйл, Суарес.. вот оказывается кто самый дорогой игрок)))))))
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mig28
1461926693
С ума что ли сошли?! Лучше бы Ибрагимовичу заплатили, чтоб он ещё сезон-два играл за ПСЖ!
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Gorlovka1990
1461928147
бараны за столько денег можно неймара взять
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Protosser
1461929127
Чего раскричались-то?) Барса просто дала запретный ценник, вот и все) Это как сумму отступных в миллиард за кого-то прописывали)
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sochi-2013
1461940656
ох у ели, ох у ясеня!!!
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3ton
1461949061
лучший опорник в Мире его нельзя терять , замены нет
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PopCorn963
1461957851
Ахахахахах! Это бревно за 175 лимонов? Смешно.
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Luis Figo
1461966134
120-130 можно слить
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