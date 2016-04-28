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    «ПСЖ» предлагает 100 миллионов за Бускетса

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заинтересовал «ПСЖ». Руководство французского клуба намерено воспользоваться тем, что 27-летний футболист не может договориться с каталонцами об условиях нового контракта.

    Парижане уже предложили «Барселоне» 100 миллионов евро за трансфер игрока, а самому хавбеку сборной Испании пообещали зарплату в размере 16 миллионов в год.

    Стоит отметить, что рыночная стоимость Бускетса составляет 55 миллионов. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 32 матча, в которых сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    28.04.2016 14:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 29 апреля 2016, 00:02

      за 100 лям можно многих купить вместо него

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 28 апреля 2016, 18:17

      за 100 млн можно даже Бартрой и Сандрой сверху посыпать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 28 апреля 2016, 18:17

      Источник: Marca - сразу глянул и дальше уже не читал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov > Flydis 28 апреля 2016, 19:25

      marca одно из ведущих, авторитетных изданий в испании. ты шутник однако

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 апреля 2016, 17:59

      люблю пургу в конце апреля...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 28 апреля 2016, 17:27

      Обмен бускетса на вератти,было бы прикольно)

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 28 апреля 2016, 17:26

      забирайте!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 28 апреля 2016, 16:58

      Летяяяяяяаааааа уткииииииии...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 апреля 2016, 15:44

      За 100 можно и подумать...

      1
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      Рейтинг: +78

      msbleff 28 апреля 2016, 15:01

      дичь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 28 апреля 2016, 14:59

      да-да

      0
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