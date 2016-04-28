Лига Европы. «Вильярреал» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля»

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Вильярреал» с минимальным счетом взял верх над «Ливерпулем». Отметим, что победный мяч во встрече был забит нападающим хозяев Адрианом уже в дополнительное время матча.

Ответная встреча состоится 5 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Адриан, 90+2.

Вильярреал: Асенхо, Гаспар, Пина, Руис, дос Сантос (Кастильехо, 72), Сольдадо (Адриан, 74), Хауме, Бакамбу, Суарес, Сориано, Бертран (Мусаккио, 76).

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Туре, Ловрен, Морено, Лейва, Аллен, Милнер, Лаллана, Коутиньо (Айб, 46), Фирмино (Бентеке, 90).

Предупреждения: Хауме, 60.

Судья: Дамир Скомина.