«Манчестер Сити» подарил именную футболку Владимиру Кличко

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Коменты русских дегенератов...
Известный украинский боксер Владимир Кличко получил в подарок футболку «Манчестер Сити».
Напомним, что в Манчестере 9 июля экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF проведет бой против британца Тайсона Фьюри.
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— Manchester City FC (@MCFC) 28 апреля 2016 г.
Носить футболку Fc MC могут все, но мало лишь кто может это сделать.
А брату дурачку что подарили?
По-моему фамилия не правильно написана...
"Клитщко" читается
мда))))
чтоб ты опозорился там..))в качестве утешения футболка есть...)