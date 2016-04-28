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    «Манчестер Сити» подарил именную футболку Владимиру Кличко

    Известный украинский боксер Владимир Кличко получил в подарок футболку «Манчестер Сити».

    Напомним, что в Манчестере 9 июля экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF проведет бой против британца Тайсона Фьюри.

    Источник: Twitter

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    28.04.2016 13:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4

      finbot 28 апреля 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Коменты русских дегенератов...

      -6
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      Рейтинг: +3414

      AZ > finbot 29 апреля 2016, 01:29

      Володь! Ты ли это!!?????

      0
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      Рейтинг: +12

      AVadim 28 апреля 2016, 16:03

      Носить футболку Fc MC могут все, но мало лишь кто может это сделать.

      2
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 28 апреля 2016, 15:45

      А брату дурачку что подарили?
      По-моему фамилия не правильно написана...
      "Клитщко" читается

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 28 апреля 2016, 15:28

      надеюсь реал дрюкнит мс после такого

      0
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      Рейтинг: +34

      reg57 28 апреля 2016, 14:08

      мда))))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 апреля 2016, 14:01

      чтоб ты опозорился там..))в качестве утешения футболка есть...)

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