Шишкин: «Со «Спартаком» у «Локомотива» всегда особые матчи»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Все идет по плану, и в следующей игре со «Спартаком» я буду в обойме, плодотворно готовлюсь с командой. Не стал бы акцентировать внимание именно на этот матч, времени осталось немного, и все оставшиеся игры важны. Со «Спартаком» всегда особые матчи, в них все может измениться как в положительную сторону, так и в отрицательную, поэтому к матчу готовимся плодотворно, будем играть на победу.

По турнирной таблице все плотно. Мы сами себе подняли планку и держимся вверху турнирной таблицы. Сами доказали, что это не просто так. Конечно, все благодаря команде. Повторюсь, что все будут решать последние матчи, они очень важны. То, что мы чувствуем себя хорошо физически и полностью и готовы, и атмосфера в команде прекрасная — это факт. Поэтому надеюсь, что в матче со «Спартаком» для нас все закончится положительно.

Серия «Спартака» без побед над «Локомотивом"? Не стоит акцентировать на этом внимание. Каждый матч может сложиться по-разному. Поэтому мы готовимся и назад не смотрим, только вперед! Забавно получается, когда я играл за «Спартак», мы не могли обыграть «Локомотив», а сейчас уже все по-другому. Конечно, для меня сейчас все складывается положительно. Не даю прогнозы на матчи, это дерби. Игра может случиться по-разному. Мы прекрасно знаем соперника и будем к нему готовиться, гнуть свою линию. Будем показывать свой футбол», – сказал Шишкин.