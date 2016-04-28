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    Коэнтрау хочет вернуться в «Бенфику»

    Защитник «Монако» Фабиу Коэнтрау, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», хочет вернуться в «Бенфику». Арендное соглашение с французским клубом заканчивается летом. В 2011 году он обошелся испанцам в 30 миллионов евро, но так и не смог стать частью команды.

    Стоит отметить, что сейчас Коэнтрау восстанавливается от травмы бедра, которая помешает ему принять участие в предстоящем Евро-2016. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: A Bola

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    28.04.2016 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 апреля 2016, 14:09

      И всего десятку стоит. Не понимаю почему клубы из РФПЛ не обращают внимание на таких игроков? Им либо молодых Странденбергов подавай, либо скупают звезд как Халк и Витсель. Как на мой взгяд, помимо Коэнтрау,есть очень много хороших игроков, которые могут усилить клубы, да и стоят они по тем или иным обстоятельствам приемлемо.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 апреля 2016, 12:37

      Он нормальный

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