Коэнтрау хочет вернуться в «Бенфику»

И всего десятку стоит. Не понимаю почему клубы из РФПЛ не обращают внимание на таких игроков? Им либо молодых Странденбергов подавай, либо скупают звезд как Халк и Витсель. Как на мой взгяд, помимо Коэнтрау,есть очень много хороших игроков, которые могут усилить клубы, да и стоят они по тем или иным обстоятельствам приемлемо.
Защитник «Монако» Фабиу Коэнтрау, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», хочет вернуться в «Бенфику». Арендное соглашение с французским клубом заканчивается летом. В 2011 году он обошелся испанцам в 30 миллионов евро, но так и не смог стать частью команды.
Стоит отметить, что сейчас Коэнтрау восстанавливается от травмы бедра, которая помешает ему принять участие в предстоящем Евро-2016. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.