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    Мухаметшин: «Не стоит обижать фанатов. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом»

    Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин прокомментировал слова своего одноклубника Далибора Стевановича. Напомним, Стеванович заявил, что игроки договорились не выходить на поле в матче 26-го тура РФПЛ против «Ростова».

    «Была такая договоренность, но прежде всего мы люди и у нас есть болельщики. Уверен, что мы выйдем на матч с «Ростовом» и будем играть ради наших фанатов. Понятно, что у каждого футболиста свои взаимоотношения с руководством клуба, но болельщика обижать не стоит, мы играем ради них.

    Сегодня была встреча с советником главы Республики Мордовия, обещали начать выплачивать задолженности. Но вряд ли эта встреча нас приободрила, каждый остался при своем мнении. На завтра запланирована тренировка. Будем ли полноценно тренироваться, если завтра начнется погашение задолженностей? Обсудим это коллективно», – сказал Мухаметшин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.04.2016 21:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1580

      srg38 28 апреля 2016, 16:41

      можно считать что у Ростова 54 очка)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > srg38 28 апреля 2016, 18:21

      Нельзя считать. Игра еще не началась.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 апреля 2016, 10:51

      Пусть выходят и играют. Не зависимо от результата, чтобы потом не говорили Ростов-купил, Ростову фартануло т.д. и т.п.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 28 апреля 2016, 16:39

      Рады бы купить,да сами бедные)))А насчёт фарта,есть немножко)))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 28 апреля 2016, 18:21

      Как раз с Мордовией он и не помешает. Но только в игровом плане.))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 апреля 2016, 10:38

      Пусть возьмут меня,я и за 30 штук деревянных буду играть,всё равно вылетать))) Вот только курить брошу. Моё предложение в силе до 18.00,потом иду пиво пить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 апреля 2016, 08:23

      Просто цирк какой то

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 апреля 2016, 08:20

      Все это "утка"! Не будет такого, чтобы команда не вышла на поле. В крайнем случае выйдет дубль, или команду снимут с чемпионата! Просто эти сказки для усыпления Ростова! Они его боятся, вот и отговорки!

      1
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 апреля 2016, 06:35

      Лучше не выходите , нам ( Ростову) будет +3 очка

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 28 апреля 2016, 06:24

      одолжение делают жене

      -1
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      Рейтинг: +14

      19Beast86 27 апреля 2016, 23:52

      В наше время всё уперается в бабки!
      И очень печально слышать от игрока который выступает в высшей лиге что он не выйдет на матч т.к. ему не платят!
      Да ты выйди и докажи что ты мужик а не тряпка, выирай ну или проиграй но достойно. Глядишь и подпишешь контракт с более успешным клубом и не будешь голодать в Мордовии, Самаре, или где нибудь ещё!
      Складывается впечатление будто им платят по 20 тысяч рублей и футболистам нечем кормить свою семь!
      Цирк а не футбол!

      1
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      Рейтинг: +22

      Varela6789 > 19Beast86 28 апреля 2016, 00:23

      это их работа. ты много людей знаешь, которые работают за бесплатно?! не думаю.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > serglider 28 апреля 2016, 08:29

      Уж получают не 20000 рублей в месяц! А минимум 20000 ЕВРО х 73,80=1 476 000 р. Ты кого нищими считаешь? Они этот миллион заработали своей игрой? За эту месячную зарплату год можно прожить безбедно! Нечего плакаться! Но с другой стороны, уж если с ними заключили контракт, то его нужно исполнять обоим сторонам. Другое дело, что контракт не зависит от результата. Платят (должны платить) потому, что числишься в команде. Дурдом, а не футбол!

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 апреля 2016, 22:47

      если некоторые игроки решили выходить на поле так не приплетайте болельщиков. Может кому-то уже и погасили задолженности. Раньше таких людей называли Штрейкбрехерами

      -1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 27 апреля 2016, 21:33

      Было бы лучше, если бы бой был честным. 3-0 как техничку не хочу, но это мое мнение

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