«Манчестер Сити» предлагает за Гюндогана 18 миллионов

«Манчестер Сити» в летнее трансферное окно намерен пополнить состав полузащитником дортмундской «Боруссии» Илкаем Гюндоганом. Руководство «горожан» намерено заплатить за немецкого хавбека 18 миллионов евро, а также предложить 5 миллионов в качестве бонусов за успешное выступление в английском клубе.

Сообщается, что «Боруссия» потребует за трансфер 25-летнего футболиста значительно большую сумму.

Соглашение Гюндогана с дортмундцами рассчитано до лета 2017 года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.