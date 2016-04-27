Черчесов: «Я не совсем доволен тем, как играет «Легия»

Мля, Чмерьчемесов. Прям гусский Моур)) Смещной.) Красиво тролить журналюг это еще не значит что ты тренер хорошего качества.
Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов не считает, что его команда играет идеально. Напомним, что подопечные российского специалиста занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши, но, по мнению Черчесова, им есть куда расти.
«Честно говоря, я не совсем доволен тем, как играет «Легия». Есть команды, которые показывают более качественный футбол. Нужно смотреть не только на соперников в Польше, но и на глобальное развитие футбола. Ориентироваться следует на тех, кто играет лучше тебя. Стараюсь, чтобы каждый игрок стремился максимально реализовать свой потенциал. Футболисты — главные элементы команды. Тренер без игроков — это ничто.
Что касается местного футбольного устройства, то в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я приехал в чужую страну и с уважением отношусь к тому, как здесь все работает. В любом случае у меня нет выбора. Я должен подстраиваться под местные правила. Если их нельзя изменить, то нет смысла тратить время и понапрасну сотрясать воздух», — приводит слова Черчесова PilkaNozna.