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    Черчесов: «Я не совсем доволен тем, как играет «Легия»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов не считает, что его команда играет идеально. Напомним, что подопечные российского специалиста занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши, но, по мнению Черчесова, им есть куда расти.

    «Честно говоря, я не совсем доволен тем, как играет «Легия». Есть команды, которые показывают более качественный футбол. Нужно смотреть не только на соперников в Польше, но и на глобальное развитие футбола. Ориентироваться следует на тех, кто играет лучше тебя. Стараюсь, чтобы каждый игрок стремился максимально реализовать свой потенциал. Футболисты — главные элементы команды. Тренер без игроков — это ничто.

    Что касается местного футбольного устройства, то в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я приехал в чужую страну и с уважением отношусь к тому, как здесь все работает. В любом случае у меня нет выбора. Я должен подстраиваться под местные правила. Если их нельзя изменить, то нет смысла тратить время и понапрасну сотрясать воздух», — приводит слова Черчесова PilkaNozna.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 09:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 27 апреля 2016, 13:07

      Мля, Чмерьчемесов. Прям гусский Моур)) Смещной.) Красиво тролить журналюг это еще не значит что ты тренер хорошего качества.

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 27 апреля 2016, 11:00

      Легия выйграет лигу чемпионов!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 апреля 2016, 10:30

      И тут Виллаша Боаша носом в санные тряпки ткнули ))

      2
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