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Стогниенко покидает «Матч ТВ» и возвращается на ВГТРК

26 апреля 2016, 13:18
15

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко принял решение покинуть телеканал «Матч ТВ» и вернуться к работе на ВГТРК. Отметим, что наиболее вероятной причиной этого стало то, что руководство «Матч ТВ» запретило работать Стогниенко на телеканале «Россия» во время чемпионата Европы по футболу летом 2016 года, хотя данная возможность была заранее оговорена при подписании контракта.

«Ситуация начала развиваться стремительно более недели назад, сразу после того, как был нарушен контракт Стогниенко. Несоблюдение договоренностей стало причиной, по которой Стогниенко покидает канал по собственному желанию и возвращается на ВГТРК», – проинформировал источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы
Комментарии (15)
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Jiver
1461666145
Матч кончился. Единственный толковый комментатор был, и тот ушел
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Nark0z
1461667664
когда в руководстве плесень, то канал хорошим не будет ))
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Aртемка
1461667735
Стогниенко так себе коменнтатор !!!!!! Генич и розанов норм
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Tekken3
1461668144
Один из двух нормальных комментаторов уходит с матча. Если уйдет генич, то матч без звука будет интересней смотреть.
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navi81
1461668498
Стогниенко, Розанов, Елагин остальные шлак
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Barsuk52
1461669717
матч не оправдал надежд
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Nasriddin
1461669718
Самый лучший-это ЕЛАГИН!!!
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mig28
1461670026
Матч Тв набрали народищу, а теперь потихонечку избавляется... Рад, что ЧЕ-2016 будет комментировать!
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diadushka
1461671369
а как футбольный проект мог быть успешным, если у руля стоит баба? Умением работать губами можно достичь такой должности, но управлять........увы
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glumm
1461678413
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