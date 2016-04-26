Стогниенко покидает «Матч ТВ» и возвращается на ВГТРК

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко принял решение покинуть телеканал «Матч ТВ» и вернуться к работе на ВГТРК. Отметим, что наиболее вероятной причиной этого стало то, что руководство «Матч ТВ» запретило работать Стогниенко на телеканале «Россия» во время чемпионата Европы по футболу летом 2016 года, хотя данная возможность была заранее оговорена при подписании контракта.

«Ситуация начала развиваться стремительно более недели назад, сразу после того, как был нарушен контракт Стогниенко. Несоблюдение договоренностей стало причиной, по которой Стогниенко покидает канал по собственному желанию и возвращается на ВГТРК», – проинформировал источник, знакомый с ситуацией.