Игроки «Ювентуса» отпраздновали чемпионство сразу после поражения «Наполи»

Футболисты «Ювентуса» отпраздновали чемпионское звание, которое стало пятым подряд и 32-м в истории клуба, сразу после завершения матча 35-го тура, в котором «Рома» нанесла поражение «Наполи» со счетом 1:0. Победный гол на 89-й минуте забил Раджа Наингголлан.

Результат этой встречи отнял у «Наполи» даже теоретические шансы побороться за чемпионство в этом сезоне. На счету «Наполи» 73 очка, отставание от «Ювентуса» составило 12 очков.