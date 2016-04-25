Полиция задержала фанатов, избивших судью в Турции

Полиция задержала двух болельщиков «Трабзонспора», избивших судью матча 30-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (0:4), информирует AP. Оба задержанных являются несовершеннолетними. Позже они будут допрошены.

Напомним, в концовке поединка между «Транбзонспором» и «Фенербахче» на поле выбежали болельщики хозяев и устроили беспорядки. Один из фанатов подбежал к помощнику главного судьи, после чего начал избивать его до тех пор, пока к злоумышленнику не подбежали стюарды, которые оттащили его от арбитра.