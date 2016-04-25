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    Ташуев отказался комментировать слова Павлюченко

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев отказался комментировать слова Романа Павлюченко, сказанные в его адрес.

    «Слова Павлюченко? Мне это не интересно. Это все рабочие моменты. Если он там что-то рассказывает, то я не хочу это комментировать. Идет рабочий процесс», – сказал Ташуев.

    Напомним, что ранее форвард «Кубани» Роман Павлюченко был переведен в дублирующий состав из-за того, что вступился за Евгения Селезнева, которого отчитывал Сергей Ташуев. После чего между тренером и игроком случился конфликт.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.04.2016 12:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +128

      shmag 26 апреля 2016, 12:42

      не думаю,что павлик врал.ташует тот еще упырь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 25 апреля 2016, 13:23

      Перевод игрока в дубль, это рабочий процесс? Во как.

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