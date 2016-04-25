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    Игнашевич: «Буду стараться попасть в сборную России на ЧМ-2018»

    Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о планах выступить на домашнем чемпионате мира-2018.

    «Я не заглядываю так далеко. У меня идет подготовка от цикла к циклу. Закончится Еврo-2016 – буду думать, что делать дальше. Что касается других защитников, то игроки этой позиции созревают позже представителей других полевых позиций. Есть дать возможность хорошему защитнику регулярно выступать за серьезный клуб в чемпионате и еврокубках – он будет готов к сборной. Но у нас таких пока нет.

    У меня нет ориентиров по срокам в плане выступлений за сборную. Национальная команда – это мечта. Легко отказаться от выступлений за сборную, достаточно об этом заявить, но... Выступать за сборную национальную команду страны и делать это хорошо – дано не каждому. ЧМ-2018? Буду стараться», – сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 00:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15

      denekb1977 6 июля 2016, 19:01

      СИРОЖА у тебя ни ума ни фантазии, нах ты старый пердун нужен??? Ты в этом то году за Гамшиком не успевал, а через два года что??? десятое дыхание откроется через прямую кишку???

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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 28 июня 2016, 16:15

      наверное не получится - возраст (медлительность, пас в аут многократный)молодеж есть только нужно доверять и наигрывать

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 19:05

      ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 июня 2016, 11:24

      Если тренером останется Слуцкий, тебе и стараться не надо будет чтобы попасть! Достаточно лишь за цска играть

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 19 мая 2016, 13:00

      Дорогу молодым ,пенсионеры на покой !

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2016, 15:39

      да уж только у нас такие игнашки играют да еще так долго это ПАЗОРИЩЕ на весь мир

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      Рейтинг: +269

      grand-igor 18 мая 2016, 02:49

      Бубнова с Онопко С СОБОЙ ВОЗЬМИ!!

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 25 апреля 2016, 01:42

      ОЛЕНЬ ТЫ )))) ПРОПАДИ УЖЕ СО СБОРНОЙ ПРИДУРОК

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      Рейтинг: +101

      Artemrud > SPARTAK-ARMANi 27 апреля 2016, 21:27

      алень - это ваш тренер, а придурок - это ты!

      3
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