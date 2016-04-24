Серия А. «Ювентус» в упорной борьбе победил «Фиорентину»

В поединке 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде взял верх над «Фиорентиной». В составе победителей голами отметились нападающие Марио Манджукич и Альваро Мората. У гостей единственный забитый мяч на счету форварда Николы Калинича.

Победа позволила подопечным Массимилиано Аллегри набрать 85 очков и увеличить отрыв от ближайшего преследователя «Наполи» на 12 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Фиорентина – Ювентус – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Манджукич, 39; 1:1 – Калинич, 81; 1:2 – Мората, 83.

Незабитый пенальти: Калинич, 90.

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