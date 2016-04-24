Отец Промеса: «Рад успехам Квинси, а вот результаты «Спартака» меня немного огорчают»

"Огорчают"??? Он сильно смягчил!Я не думаю что они(Промес с папой)будут долго терпеть что уже два года не играют даже в лиге Европы.А Федун дебил!!!Если раньше в Спартак можно было заманить почьти кого угодно то теперь.....в клуб середняк не играющий в евро кубках!!!
Отец полузащитника «Спартака» Квинси Промеса Джерри Промес рассказал о том, как он относится к выступлениям сына за московский клуб.
«Я пристально слежу за выступлением сына и очень рад его успехам в «Спартаке». Мне очень нравится в России, я приезжаю сюда уже второй раз и чувствую себя здесь комфортно. Планирую задержаться здесь на две недели. Знаю, что и Квинси очень нравится в Москве. Рад его успехам. Единственное, сейчас меня немного огорчают результаты «Спартака», но я надеюсь, что скоро у клуба наступят хорошие времена и все нормализуется», – сказал Джерри Промес.