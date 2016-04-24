«МЮ» в борьбе за Ренату Санчеса придется выдержать конкуренцию «Реала» и «ПСЖ»

Юный полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес в ближайшее летнее трансферное окно, вероятнее всего, покинет португальский клуб.

Главным претендентом на переход 18-летнего хавбека считался английский «Манчестер Юнайтед», однако в последнее время в прессе появилась информация о том, что конкретный интерес к молодому португальцу также проявляют другие европейские гранды мадридский «Реал» и «ПСЖ». Отмечается, что помимо этих трех вариантов Санчес может выбрать для продолжения своей карьеры другой клуб из АПЛ «Манчестер Сити».

Приблизительная трансферная стоимость талантливого полузащитника на данный момент оценивается в 47 миллионов фунтов стерлингов.