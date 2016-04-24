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    Раньери: «Покеттино, ты можешь подождать титул еще один год»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери вновь говорил о шансах его команды завоевать титул в этом сезоне.

    «Маурисио [Покеттино], ты можешь подождать. Подождать еще один год. Да, на лидеров всегда оказывается давление, но «Тоттенхэм» весь год был позади нас и не сильно волновал меня. Я бы предпочел сохранить этот отрыв в пять очков.

    Мне уже приходилось быть в этой роли догоняющего много раз. Я знаю, что если мы не сможем стать чемпионами, здесь найдутся люди, которые скажут: «Ах, Раньери всегда финиширует вторым». Это действительно так, но посмотрите на мою карьеру: я был вторым в «Челси», но эта команда начала строиться лишь за год до этого, а игроки приобретались в течение первых туров. И мы были вторыми.

    В «Роме» я вновь был вторым, когда я пришел перед третьим туром в команду с нулем очков в турнирной таблице. В итоге у нас их стало 80, а у «Интера» 82. Я проиграл титул, но разве я мог сделать больше? Когда я пришел в «Ювентус», команда только-только получила повышение из Серии Б. И мы сначала были третьими, а в итоге добрались до второго места. Вы думаете, я мог что-то еще сделать? У меня в команде было не больше пяти чемпионов, остальные были молодыми игроками.

    Наконец, в «Монако» мы стали первыми в Лиге 2 и на следующий сезон финишировали вторыми за «ПСЖ». А теперь я пробую выиграть золото здесь», — резюмировал Раньери.

    Источник: Goal.com

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    24.04.2016 06:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3136

      m40 24 апреля 2016, 21:09

      Для Покеттино это такой же шанс как и для Лестера. В следующем году конкуренция будет адовая. Фавориты с новыми именитыми тренерами возьмутся за дело всерьез

      1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 24 апреля 2016, 17:55

      Хороший послужной список у Раньери

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 апреля 2016, 07:34

      Так Покеттино может вообще титула не дождаться.

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