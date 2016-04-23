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    Рейнгольд: «С такой игрой «Спартаку» в Лиге Европы делать нечего»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

    «С такой игрой, которую показывает московский клуб, в Лиге Европы делать нечего. В ответе за это все руководство клуба во главе с Леонидом Федуном. Аленичев здесь ни при чем, потому что для достижения результатов нужно тратиться и покупать игроков на все позиции. «Спартак» этого не сделал», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2016 21:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 апреля 2016, 12:12

      Пора Спартаку в чистилище (ФНЛ), года на 2-3.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 апреля 2016, 08:37

      С такой игрой,которую показывает Спартак, в ЛЕ делать нечего, ему и в премьер-
      лиге России делать нечего.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > vladimir-7 24 апреля 2016, 09:50

      А на первенство московской области,сойдёт???

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 апреля 2016, 06:05

      и игроков привозили и тренеров меняли ну и что

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 24 апреля 2016, 00:54

      А они и не собирались в лиге европы играть...аленичев еще в начале сезона сказал, что готовятся к лиге чемпионов с таким мощным нападением

      2
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 24 апреля 2016, 00:51

      Видимо прав чувак.Обидно но прав.

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 апреля 2016, 23:41

      Карпин и с этим составом выигрывал 2-3 место

      2
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 23 апреля 2016, 23:02

      Так вот в чём беда сейчас в нашем футболе только Зенит может покупать стоящих игроков с которыми можно в европу,,да и и то это он делает за счёт государства по сути залезая в карман к каждому кто платит налоги в этой стране

      4
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      Рейтинг: +81

      zeni > slavutiq70 24 апреля 2016, 07:38

      Так и Спартак 250 000 000 долларов в бухал и..ни команды ни играков!!

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 апреля 2016, 22:26

      в лиге европы и без спартака найдетса кому поиграть)

      1
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